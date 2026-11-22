Российские войска в ночь на 22 ноября нанесли удар беспилотниками по электростанции «Правобережная» напряжением 330 кВ в Запорожье. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

В российском военном ведомстве сообщили, что ночью удары БПЛА также наносились по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ.

«В результате ударов поражена электростанция „Правобережная“ 330 кВ в г. Запорожье, обеспечивающая подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины», — говорится в сообщении Минобороны.