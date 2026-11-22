Свет погас: Армия России выключила «Правобережную» ТЭС в логове ВПК Украины
Минобороны сообщило об ударе по станции «Правобережная» в Запорожье
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Российские войска в ночь на 22 ноября нанесли удар беспилотниками по электростанции «Правобережная» напряжением 330 кВ в Запорожье. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
В российском военном ведомстве сообщили, что ночью удары БПЛА также наносились по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ.
«В результате ударов поражена электростанция „Правобережная“ 330 кВ в г. Запорожье, обеспечивающая подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Life.ru сообщал о поражении четырёх электроподстанций в трёх областях Украины. По данным Минобороны, эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия оборонной промышленности и военной логистики.