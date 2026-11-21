Минобороны сообщило об ударе по электроподстанции 110 кВ в Виннице
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Российские военные нанесли удар беспилотниками по электроподстанции напряжением 110 кВ в украинской Виннице. Объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности страны, сообщили в Минобороны РФ.
«[Поражена] электроподстанция 110 кВ в г. Виннице, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по электроподстанции 110 кВ в Сарнах Ровненской области. По данным Минобороны РФ, объект также использовался для электроснабжения предприятий украинского военно-промышленного комплекса.