Российские военные нанесли удар беспилотниками по электроподстанции напряжением 110 кВ в украинской Виннице. Объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности страны, сообщили в Минобороны РФ.

«[Поражена] электроподстанция 110 кВ в г. Виннице, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины», — говорится в сообщении.