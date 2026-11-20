Российские войска за неделю поразили 12 сухогрузов, доставлявших военные грузы на Украину. Такие данные привели в Минобороны РФ 20 ноября.

«За неделю поражено 12 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Названия судов, их принадлежность и характер полученных повреждений в сообщении не уточняются.

Неделей ранее Life.ru сообщал о поражении 15 сухогрузов с военными грузами для ВСУ. В частности, 12 ноября российские беспилотники нанесли удары по двум судам в Чёрном море и порту Черноморск. Позднее, 14 ноября, под удар вновь попали сухогруз и портовая инфраструктура Черноморска.