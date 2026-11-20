12 сухогрузов за неделю: Минобороны раскрыло масштабы ударов по морским поставкам ВСУ
Сводка от 20 ноября: ВС РФ за неделю поразили 12 сухогрузов с оружием для ВСУ
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Российские войска за неделю поразили 12 сухогрузов, доставлявших военные грузы на Украину. Такие данные привели в Минобороны РФ 20 ноября.
«За неделю поражено 12 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
Названия судов, их принадлежность и характер полученных повреждений в сообщении не уточняются.
Неделей ранее Life.ru сообщал о поражении 15 сухогрузов с военными грузами для ВСУ. В частности, 12 ноября российские беспилотники нанесли удары по двум судам в Чёрном море и порту Черноморск. Позднее, 14 ноября, под удар вновь попали сухогруз и портовая инфраструктура Черноморска.
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