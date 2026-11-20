Российские войска нанесли удар по Государственному заводу порошковой металлургии в Броварах Киевской области. По данным Минобороны РФ, предприятие производило компоненты твёрдого топлива для оперативно-тактических ракет FP-9.

«[Поражено] производственное предприятие взрывчатых веществ и порохов — государственный завод порошковой металлургии — в н. п. Бровары, осуществляющее производство компонентов твёрдого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9», — говорится в сообщении военного ведомства от 20 ноября.

Это уже не первый удар по предприятию за ноябрь. Ещё 7 ноября Life.ru сообщал о поражении того же завода в Броварах. Тогда объект стал одной из целей массированной атаки российских войск, в которой применялись высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

В ходе той операции, по информации Минобороны, под удар также попали киевское предприятие «Меридиан» имени Королёва, связанное с выпуском ракет «Фламинго», Трипольская ТЭС и высоковольтная подстанция «Киевская».

Бровары фигурировали в военных сводках и 12 ноября. В тот день российские военнослужащие поразили другое предприятие в городе, где собирали беспилотники различных типов. Речь шла о производственной площадке компании «Авиа ЮА», расположенной на территории предприятия «Авиация новой генерации «Патриот-Украина».