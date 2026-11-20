Российские военные поразили четыре локомотива, задействованных в снабжении украинской армии. Об этом 20 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Три локомотива находились в районе железнодорожной станции Днепропетровск, ещё один — возле станции Коростень в Житомирской области. По данным ведомства, техника использовалась для перевозки грузовых составов «с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУ».

Железнодорожная инфраструктура, задействованная в снабжении украинских войск, уже неоднократно становилась целью российских ударов. В частности, 16 ноября Life.ru сообщал о поражении локомотива возле станции Днепропетровск. В Минобороны тогда уточнили, что железнодорожную технику использовали для доставки грузов подразделениям ВСУ.

Ещё 14 ноября российские военнослужащие нанесли удар по двум локомотивам в районе станции Матвеевка Запорожской области. Накануне аналогичные цели были поражены возле станции Сербка в Одесской области. По информации военного ведомства, все четыре локомотива обслуживали перевозки в интересах украинской армии.