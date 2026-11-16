ВС РФ поразили локомотив в районе ж/д станции Днепропетровск
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные нанесли удар по железнодорожному локомотиву, который использовался для снабжения украинской армии. Цель находилась в районе станции Днепропетровск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, железнодорожная техника задействовалась для транспортировки грузов, предназначенных для обеспечения подразделений ВСУ.
Удар по локомотиву стал частью операции против украинской логистической инфраструктуры. Российские военные продолжают наносить удары по транспортным объектам, которые
используются в интересах украинской армии.
Ранее Life.ru сообщал о поражении железнодорожного локомотива у станции Запорожье. По данным Минобороны, он использовался для перевозки грузов для украинской армии. В той же публикации напоминалось о предыдущих ударах по двум локомотивам в районе станции Матвеевка Запорожской области и ещё двум — возле станции Сербка Одесской области.