Российские военные нанесли удар по железнодорожному локомотиву, который использовался для снабжения украинской армии. Цель находилась в районе станции Днепропетровск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, железнодорожная техника задействовалась для транспортировки грузов, предназначенных для обеспечения подразделений ВСУ.

Удар по локомотиву стал частью операции против украинской логистической инфраструктуры. Российские военные продолжают наносить удары по транспортным объектам, которые используются в интересах украинской армии.