Российские войска нанесли удар по Львовскому авиационному заводу «ЛДАРЗ», выпускающему ракеты и беспилотники. О поражении предприятия 20 ноября сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, целью стало ремонтное предприятие авиационной промышленности, «осуществляющее производство оперативно-тактических ракет FP-9 и крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности».

Львовский авиазавод уже попадал под удары российских войск. В частности, Life.ru сообщал о поражении предприятия в конце июля. Тогда в Минобороны уточняли, что речь идёт о турбореактивных силовых установках.

Завод был основан в 1939 году и первоначально специализировался на ремонте и модернизации военных самолётов. В частности, на его мощностях обслуживали истребители семейства МиГ, включая МиГ-29, которые используются украинскими Воздушными силами.

Удары по производствам ракет «Фламинго» наносились и в других регионах Украины. Ранее Life.ru писал о поражении киевского завода «Меридиан» имени Королёва. По данным Минобороны, предприятие было задействовано в выпуске оперативно-тактических и крылатых ракет.

Нынешний удар по Львовскому авиазаводу стал частью массированной атаки 20 ноября. Как сообщал Life.ru, российские военные применили высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Минобороны заявило о поражении предприятий ВПК, складских терминалов и объектов инфраструктуры в нескольких областях Украины.