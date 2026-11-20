Российские войска в ночь на 20 ноября поразили электроподстанцию в Черниговской области, которая, по данным Минобороны РФ, обеспечивала электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса и военные объекты ВСУ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Под удар попала подстанция ПС-110 в городе Мена. Как уточнили в министерстве, объект использовался для распределения электроэнергии, необходимой для работы военной инфраструктуры региона.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по электроподстанции в Прилуках Черниговской области. По данным Минобороны, в ночь на 14 ноября российские беспилотники поразили объект, обеспечивавший работу предприятий военной промышленности и логистических центров, где хранилось имущество ВСУ.

До этого, 10 ноября, Life.ru сообщал о поражении ещё двух подстанций в Нежине и Соснице. В российском военном ведомстве утверждали, что оба энергообъекта были связаны со снабжением предприятий украинского ВПК. Накануне, 19 ноября, российские военные также отчитались об ударах по двум подстанциям в Одесской области. Речь шла об объектах ПС-110 «Каролино» в Каролино-Бугазе и ПС-110 в Белгороде-Днестровском. По заявлению Минобороны, они обеспечивали электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры.