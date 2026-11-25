Федорищев: ПВО отражает атаку ВСУ на Самарскую область 25 ноября
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Самарскую область. В регионе задействованы мобильные огневые группы, включены сирены оповещения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, к отражению атаки привлечены подразделения ПВО и мобильные огневые группы. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и ориентироваться на сообщения официальных ведомств. На фоне угрозы в аэропорту Самары временно ограничили приём и выпуск воздушных судов.
Ранее Life.ru писал, что ракетную опасность 25 ноября объявили в пяти российских регионах: Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской и Курской областях. О введении режима в Орловской и Воронежской областях сообщили губернаторы Андрей Клычков и Александр Гусев. В Тульской и Курской областях предупреждения распространили региональные управления МЧС
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