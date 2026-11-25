Системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Самарскую область. В регионе задействованы мобильные огневые группы, включены сирены оповещения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, к отражению атаки привлечены подразделения ПВО и мобильные огневые группы. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и ориентироваться на сообщения официальных ведомств. На фоне угрозы в аэропорту Самары временно ограничили приём и выпуск воздушных судов.

Ранее Life.ru писал, что ракетную опасность 25 ноября объявили в пяти российских регионах: Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской и Курской областях. О введении режима в Орловской и Воронежской областях сообщили губернаторы Андрей Клычков и Александр Гусев. В Тульской и Курской областях предупреждения распространили региональные управления МЧС