Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру председателя баварского парламента Ильзе Айгнер на пост федерального президента. Если её изберут, она станет первой женщиной на этой должности за всю историю ФРГ.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Мерц высказался в поддержку Айгнер вечером 8 ноября на ужине однопартийцев из Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине. На 9 ноября запланировано их совместное выступление перед прессой.

Айгнер состоит в баварском Христианско-социальном союзе (ХСС), который входит в один блок с партией канцлера. Её кандидатуру продвигал лидер ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. По данным Bloomberg, Мерц ранее воздерживался от поддержки Айгнер на фоне недовольства в ХДС тем, что партия не предложила собственного претендента.

Преемника Франка-Вальтера Штайнмайера выберут 30 января 2027 года. Решение примет Федеральное собрание, в которое входят депутаты Бундестага и представители земель.