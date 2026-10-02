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Опубликовано 2 октября, 10:25

Мерц вновь заговорил об «угрозе» из России и безопасности всей Европы

Мерц заявил, что Россия якобы бросает вызов европейскому порядку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в том, что она якобы бросает вызов сложившемуся в Европе порядку. Такое заявление политик сделал во время визита в германо-нидерландский корпус в Мюнстере.

«Сегодня наш континентальный мирный порядок подвергается вызову со стороны жестокого ревизионизма, исходящего из России», — заявил Мерц.

По его мнению, от происходящего на Украине зависит безопасность всей Европы. Канцлер также заверил, что Германия намерена продолжать поддержку Киева вместе с другими странами НАТО.

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Вагенкнехт предупредила Мерца о риске втянуть Германию в войну с Россией

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его «ошарашили» планы Мерца превратить Германию в ведущую военную силу Европы. Министр обратил особое внимание на масштаб заявленных Берлином военных амбиций.

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Милена Скрипальщикова
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