Мерц вновь заговорил об «угрозе» из России и безопасности всей Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в том, что она якобы бросает вызов сложившемуся в Европе порядку. Такое заявление политик сделал во время визита в германо-нидерландский корпус в Мюнстере.

«Сегодня наш континентальный мирный порядок подвергается вызову со стороны жестокого ревизионизма, исходящего из России», — заявил Мерц.

По его мнению, от происходящего на Украине зависит безопасность всей Европы. Канцлер также заверил, что Германия намерена продолжать поддержку Киева вместе с другими странами НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его «ошарашили» планы Мерца превратить Германию в ведущую военную силу Европы. Министр обратил особое внимание на масштаб заявленных Берлином военных амбиций.