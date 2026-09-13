Мерц захотел навести порядок в ХДС, а получил неожиданный партийный бунт

Кристина Штумпп, занимающая должность заместителя генерального секретаря ХДС, не намерена добровольно уходить с поста, которого её потребовал лишиться канцлер Фридрих Мерц. Об этом сообщило издание Spiegel.

«Фридрих Мерц хочет обновить руководство центрального аппарата ХДС, однако Кристина Штумпп отказывается добровольно покидать свой пост. Чтобы сделать её уход более приемлемым, ей предложили продолжить работу в парламентской фракции. Там уже говорят об ослаблении авторитета канцлера», — говорится в материале.

Кадровая перестановка в руководстве партии неожиданно превратилась в историю, привлекшую заметное внимание внутри фракции. Дополнительный резонанс ситуации придало недавнее поражение ХДС на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Часть депутатов фракции увидела в происходящем очередной признак того, что влияние Мерца внутри собственной политической силы ослабевает.

Ранее сообщалось, что несмотря на усиливающуюся критику внутри Христианско-демократического союза, Фридрих Мерц не собирается покидать пост канцлера Германии. Политик намерен сохранить руководство правительством и продолжить реализацию намеченной программы реформ.