В турецком городе Гиресун сотрудника уборочной службы частной больницы заподозрили в участии в хирургических операциях без медицинской квалификации. По данным телеканала TV100, предполагаемые нарушения могли продолжаться длительное время, а информацию о них уже передали министру здравоохранения страны Кемалю Мемишоглу.

«Предполагается, что человек, работавший уборщиком, участвовал в операциях, не имея соответствующих полномочий», — говорится в публикации телеканала.

Руководитель местного отделения партии Zafer Месут Айдын рассказал, что сообщения о происходящем начали поступать ему ещё три-четыре месяца назад. По его словам, всё это время сведения собирали у сотрудников медицинского учреждения, пациентов и их родственников. Полученные материалы политик передал министру здравоохранения Турции. Как утверждает Айдын, после этого глава ведомства поручил провинциальному управлению здравоохранения разобраться в ситуации.

Политик утверждает, что работника, обозначенного инициалами С. Т., годами допускали к операциям. Предположительно, мужчина участвовал в хирургических вмешательствах по пяти направлениям, включая кардиохирургию, ортопедию, урологию, общую хирургию и акушерство с гинекологией.

Адвокат Эртугрул Генч сообщил, что предполагаемый уборщик неоднократно появлялся на фотографиях и видеозаписях из операционной. По его словам, соответствующие материалы публиковались в социальных сетях больницы, одного из врачей и самого сотрудника. Юрист призвал установить, к каким именно операциям допускали мужчину и какие медицинские манипуляции он мог выполнять. В частности, необходимо проверить обстоятельства его участия в хирургических вмешательствах.