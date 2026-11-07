Житель Ивановской области решил устроиться врачом в Германии, но вместо получения медицинского образования заказал поддельный диплом. План 48-летнего мужчины сорвался после вмешательства сотрудников ФСБ. Россиянина задержали, а в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, мужчина собирался переехать в Германию и работать в одном из медицинских учреждений. Для трудоустройства он приобрёл фальшивый диплом Сеченовского университета по специальности «Лечебное дело».

В документе значилось, что россиянин якобы окончил медицинский вуз в 2009 году. В январе он получил подделку через службу доставки СДЭК и рассчитывал использовать её для осуществления своих планов.

Однако до трудоустройства дело так и не дошло. Фальшивый диплом обнаружили сотрудники ФСБ, после чего мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа. Другие обстоятельства произошедшего пока не уточняются.

Подобные документы могут обернуться не только отказом в трудоустройстве, но и уголовной ответственностью. Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении юриста Елены Рудаковой, которая объяснила последствия использования фальшивого диплома. По её словам, предъявление заведомо подложного документа работодателю может повлечь наказание по статье 327 УК РФ. Кроме того, сотрудника могут уволить, даже если его профессиональные навыки соответствуют занимаемой должности.

Это не единственный случай, когда поддельные документы оказываются связаны с планами переезда за границу. В конце сентября Life.ru сообщал о расследовании ФСБ в отношении жителя Нижегородской области, подозреваемого в изготовлении фальшивых документов для релокантов. По данным спецслужбы, такие бумаги предназначались для получения статуса политического беженца. Правоохранители начали устанавливать возможных сообщников мужчины и проверять его причастность к другим эпизодам.