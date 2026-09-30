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Опубликовано 30 сентября, 10:19

ФСБ ищет соучастников нижегородца по делу о поддельных документах для релокантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

ФСБ устанавливает возможных сообщников жителя Нижегородской области, который, по данным спецслужбы, изготавливал поддельные документы для получения релокантами статуса политического беженца. Об этом сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности.

Сейчас правоохранители выясняют, кто ещё мог быть причастен к противоправной деятельности. Следствие также проверяет фигуранта на возможное участие в других подобных эпизодах. По словам представителя ФСБ, работа по установлению всех обстоятельств продолжается.

«Все преступники будут изобличены и привлечены к заслуженной ответственности», — заявил оперативник.

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Ранее Life.ru сообщал о пресечении в Москве и Подмосковье схемы с поддельными документами для незаконной легализации иностранцев. По данным МВД, участники группы оформляли фиктивные бумаги для получения гражданства, вида на жительство, разрешений на работу и постановки на миграционный учёт.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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