Международная торговая палата предрекла рост цен на зерно до 80% из-за Ормуза

Мировые цены на зерновые могут резко вырасти, если ограничения судоходства через Ормузский пролив затянутся. В самом жёстком сценарии речь идёт о скачке до 80%, предупредил генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон.

Главной угрозой он назвал не столько перебои с нефтью, сколько проблемы с поставками удобрений. По оценке МТП, около трети мировых поставок удобрений проходит через Ормузский пролив, а доступные объёмы на фоне ограничений уже сократились почти на 40%.

«Люди смотрят [на ситуацию в проливе] преимущественно через призму боевых действий между США и Ираном, которые в некотором смысле носят театральный характер. Но главная проблема — это ситуация с удобрениями», — заявил Дентон.

По данным The Wall Street Journal, рынок недополучил около 2,7 млн тонн удобрений. Особенно уязвимы страны, сильно зависящие от импорта, включая Филиппины, которые закупают за рубежом до 90% необходимых удобрений.

МТП ещё в августе предупреждала, что длительный сбой в поставках через Ормуз способен серьёзно ударить по продовольственной безопасности. В наиболее тяжёлом сценарии мировые цены на зерновые могут оказаться примерно на 81% выше уровня 2020 года, а продовольствие в Восточной Азии, Тихоокеанском регионе и странах к югу от Сахары — почти на 70% дороже.

Ранее Life.ru рассказывал, что рост цен на удобрения уже поставил под угрозу мировое производство продовольствия. Тогда сообщалось, что глобальный индекс стоимости удобрений резко вырос, а зависимость рынка от поставок из Персидского залива усиливала риски для сельского хозяйства. Эксперты предупреждали, что фермеры в ряде стран могут сокращать использование удобрений и переходить на менее затратные культуры.