Международные резервы России выросли до $774,2 млрд

Объём международных резервов России за неделю увеличился на $13 млрд и достиг $774,2 млрд. Такие данные привёл Банк России.

Неделей ранее, 21 августа, показатель находился на уровне $761,2 млрд. Таким образом, за семь дней он увеличился на $13 млрд.

Напомним, что на 1 июля 2026 года объём золотых резервов страны составил 73,4 млн тройских унций. Ещё месяцем ранее, 1 июня, этот показатель достигал 73,7 млн унций. В начале мая объём золотого запаса оценивался в 73,9 млн тройских унций.