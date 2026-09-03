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Опубликовано 3 сентября, 13:29

Международные резервы России выросли до $774,2 млрд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Объём международных резервов России за неделю увеличился на $13 млрд и достиг $774,2 млрд. Такие данные привёл Банк России.

Неделей ранее, 21 августа, показатель находился на уровне $761,2 млрд. Таким образом, за семь дней он увеличился на $13 млрд.

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Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1983 года

Напомним, что на 1 июля 2026 года объём золотых резервов страны составил 73,4 млн тройских унций. Ещё месяцем ранее, 1 июня, этот показатель достигал 73,7 млн унций. В начале мая объём золотого запаса оценивался в 73,9 млн тройских унций.

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Милена Скрипальщикова
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