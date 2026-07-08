Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1983 года

Стратегический запас нефти США снизился до минимального уровня почти за 43 года. Об этом говорится в еженедельном отчёте Управления энергетической информации Минэнерго страны.

За неделю, завершившуюся 3 июля, объём резервов уменьшился на 6,166 миллиона баррелей и составил 319,489 миллиона баррелей.

Более низкий показатель в американском нефтяном хранилище последний раз фиксировали в конце апреля 1983 года. Тогда, в разгаре холодной войны, запасы находились на уровне 317,456 миллиона баррелей.