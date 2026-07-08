Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1983 года
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Стратегический запас нефти США снизился до минимального уровня почти за 43 года. Об этом говорится в еженедельном отчёте Управления энергетической информации Минэнерго страны.
За неделю, завершившуюся 3 июля, объём резервов уменьшился на 6,166 миллиона баррелей и составил 319,489 миллиона баррелей.
Более низкий показатель в американском нефтяном хранилище последний раз фиксировали в конце апреля 1983 года. Тогда, в разгаре холодной войны, запасы находились на уровне 317,456 миллиона баррелей.
Текущий объём стратегического резерва стал одним из самых низких за последние десятилетия. Однако в конце февраля президент США Дональд Трамп утверждал, что его страна получила от «своего нового друга» Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти. По его словам, Штаты смогли сколотить на этом «целое состояние».
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