16 мая, 08:34

Трамп заявил, что США заработали «целое состояние» на венесуэльской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна получила значительную выгоду от добычи и использования венесуэльской нефти. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы заработали целое состояние с их нефтью», — сказал он.

Напомним, 3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле, после чего похитили Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк по обвинению в причастности к наркоторговле. Трамп заявил, что венесуэльскому политику предъявят дополнительные обвинения. США вывезли из республики более 80 миллионов баррелей нефти. Также Штаты завершили операцию по вывозу высокообогащённого урана из закрытого исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле. Опасный материал был доставлен на объект Саванна-Ривер в Южной Каролине.

Милена Скрипальщикова
