«Не всё нормально с головой»: Политолог оценил шансы Трампа присоединить Венесуэлу к США

Заявления президента Дональда Трампа о расширении влияния США в западном полушарии продолжают стабильно публиковаться на его страницах в соцсетях. На фоне разговоров о претензиях Вашингтона на Гренландию, Канаду и Латинскую Америку можно заметить, как глава Белого дома пытается вернуть к жизни давно устаревшую геополитическую концепцию. Об этом Life.ru рассказал политолог Игорь Пшеничников.

«Надо же понимать, во-первых, что мы имеем дело с не очень адекватным персонажем. Он уже рисовал в цвета американского флага и Канаду, и Гренландию. Надо понимать, что это у него идея фикс. Человек в современных условиях пытается реализовать доктрину Монро, которой уже 200 лет», — отметил эксперт.

Суть доктрины Монро заключается в том, что только Соединённые Штаты имеют право контролировать всё западное полушарие. Имеется в виду всё, что южнее реки Рио-Гранде. При этом Пшеничников сильно сомневается, что Венесуэла готова стать 51-м штатом США.

Американцы наглым образом, попирая все законы, похитили президента страны [Николаса Мадуро], вывезли его в Штаты. Незаконно обвиняли в торговле наркотиками, хотя этого не было. Не было никаких «Картелей солнц», о которых мы говорили. Это был предлог для того, чтобы сменить режим в Венесуэле. А смена режима нужна для того, чтобы запасы нефти страны снова были под контролем Вашингтона, как это было до конца 90-х. Это главная задача и цель США. Тут не надо себя обманывать. Игорь Пшеничников Политолог

По словам эксперта, Трамп едва ли сумеет включить Венесуэлу в состав США. Такой шаг был бы совершенно беспрецедентным, и власти страны не пошли бы на это, как бы ни были они сейчас подчинены диктату Соединённых Штатов.

«Я думаю, что вся Латинская Америка не была бы подчинена Штатам», — добавил он.

Первая страна, которая может пострадать, — это Мексика. Под предлогом борьбы с наркокартелями Трамп может уничтожить половину страны, а потом сказать, что Штаты «принесли мир и демократию». При этом есть ещё республики Центральной Америки — Никарагуа, Сальвадор, Гватемала и так далее. Главной целью США могла бы быть Панама, где находятся чрезвычайно важные для американцев и всего мирового судоходства Панамские каналы.

«По всей видимости, всё это лишь хотелки Трампа. Я не думаю, что они на самом деле реализуемы. Да, у Венесуэлы и всей Латинской Америки меньше сил протестовать Трампу, чем у объединённой Европы, которая встала на защиту Дании, не отдав Гренландию американцам. Но, тем не менее, я думаю, что тут просто все понимают, что у Трампа не всё нормально с головой», — заключил собеседник.