Международный центр исследований будущего представит первые результаты в 2027 году

Первое исследование Международного центра исследований будущего планируют провести в 2027 году. Инициативу создания такой площадки поддержали 85% опрошенных экспертов из 35 стран. Об этом стало известно на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Социальная архитектура: стандарты и практика», прошедшем 29 октября в Москве.

Новый центр задуман как международная площадка, где учёные и специалисты смогут совместно изучать сценарии развития общества, прогнозировать глобальные изменения и искать решения общих проблем. При этом каждая страна должна сохранить право на собственный образ будущего с учётом национальных ценностей и традиций.

По словам футуролога Руслана Юсуфова, необходимость такой площадки подтверждают результаты международного исследования. Так, 88% опрошенных считают наличие образа будущего важным для развития государства, но лишь 20% уверены, что большинство разделяет ясное представление о нём. При этом 89% допускают сотрудничество государств с разными взглядами на будущее.

«Россия выступает инициатором создания такой площадки, однако её содержание должно формироваться совместно — на основе равноправного участия учёных из разных стран и уважения к национальным традициям», — подчеркнул Юсуфов.

На встрече также обсудили угрозы, с которыми человечество столкнётся в ближайшие десятилетия. Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров обратил внимание на растущий технологический разрыв между странами, старение населения и изменения на рынке труда под влиянием искусственного интеллекта. По его оценке, рабочие места для среднего класса постепенно сокращаются, а будущее разных государств и социальных групп становится всё менее похожим.

Отдельное внимание участники уделили применению нейросетей в управлении общественными процессами. Депутат Госдумы Александр Асафов подчеркнул, что ИИ может помогать с анализом информации и прогнозированием, однако окончательные решения и ответственность за них должны оставаться за человеком.

Круглый стол был посвящён итогам II Международной конференции по социальной архитектуре, которая прошла 23–24 октября в Санкт-Петербурге и собрала более 600 учёных из 35 стран. На форуме представили первый в мире учебник по социальной архитектуре для студентов, который планируют перевести на английский, китайский языки и фарси, а также стандарт оценки социальных проектов.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин в приветствии участникам конференции отметил значение социальной архитектуры для повышения качества жизни россиян. Президент подчеркнул, что Россия готова делиться накопленным опытом с зарубежными партнёрами и совместно реализовывать перспективные инициативы. Первые результаты работы международного центра планируют представить на III Международной конференции по социальной архитектуре в 2027 году.