Путин отметил роль социальной архитектуры в повышении качества жизни россиян

Социальная архитектура помогает повышать качество жизни россиян и раскрывать потенциал регионов, городов и посёлков. За последние годы это направление получило в стране серьёзное развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам II Международной конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» в Санкт-Петербурге.

Обращение главы государства на открытии форума зачитал начальник Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

«На базе Президентской платформы «Россия — страна возможностей» создан Институт социальной архитектуры, в ведущих российских университетах действуют профильные магистерские программы, воплощаются значимые социоархитектурные проекты, направленные на повышение качества жизни людей и раскрытие значимого потенциала регионов, городов и поселков», — говорится в приветствии.

Путин отдельно отметил участие молодёжи в подобных проектах. Президент также подчеркнул, что Россия готова делиться накопленным опытом с зарубежными партнёрами и совместно реализовывать новые инициативы.

Конференция проходит 23–24 октября в музейно-выставочном центре «Россия — моя история». Она собрала более 600 экспертов и учёных из 35 стран, включая Китай, США, Италию и Бразилию. В работе форума участвуют представители около 120 российских вузов.

Главной темой мероприятия стала способность человека, общества и государства самостоятельно определять своё будущее. Участники обсудят влияние технологий, социальное неравенство и роль цифровых платформ, а также представят модель компетенций социального архитектора.

Ранее Life.ru рассказывал о создании Института социальной архитектуры на базе платформы «Россия — страна возможностей». Новая структура призвана объединять успешные социальные практики, разрабатывать проекты общественных изменений и готовить специалистов для их реализации. Институт также должен содействовать развитию регионов и поиску решений актуальных социальных задач.