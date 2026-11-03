США и Иран продолжают обсуждать предложения по урегулированию конфликта, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Обе страны по-прежнему заинтересованы в дипломатическом процессе, а обмен инициативами идёт практически в реальном времени. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передаёт ТАСС.

«Сохраняется приверженность переговорному процессу со стороны обоих государств, мы обмениваемся предложениями в режиме реального времени», — рассказал дипломат.

По его словам, Вашингтон и Тегеран сейчас изучают идеи, переданные катарскими посредниками. Очередной этап консультаций прошёл в иранской столице, куда прибыла делегация из Дохи.

Представители Катара провели с иранскими коллегами более трёх часов, обсуждая возможные пути преодоления разногласий. После встречи переговорщики вернулись в Доху вечером 2 ноября.

Ранее «Рейтер» сообщал, что катарская делегация направилась в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства, посредники работают над проектом соглашения между США и Ираном, консультации по которому продолжаются уже больше недели.

При этом о достижении окончательных договорённостей пока не сообщалось. Главными препятствиями остаются разногласия вокруг иранской ядерной программы, американских санкций и условий судоходства через Ормузский пролив.