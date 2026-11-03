Россия не обращалась к США за разъяснениями относительно сообщений о возможном ядерном ударе по Ирану после промежуточных выборов в американский Конгресс. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов в Минске 3 ноября.

«Нет, мы специальных обращений не делали. Конечно, мы отметили то, что сказал Такер Карлсон, из других источников это не подтверждается», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров допустил, что подобные заявления могут быть связаны с предвыборной обстановкой в Соединённых Штатах, и призвал не делать преждевременных выводов о возможных действиях Вашингтона.

«Я не вижу каких-то реальных оснований делать такие выводы», — подчеркнул глава российской дипломатии.