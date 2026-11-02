Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть применение ядерного оружия против Ирана до седьмого ноября. По его утверждению, к такому сценарию Белый дом подталкивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заинтересованный в продолжении военной кампании.

В своей публикации Карлсон назвал предполагаемой целью американского удара гору Кух-е Колянг Газ Ла, которую также называют горой Кирка. Она находится в районе иранского Натанза. Журналист утверждает, что израильская разведка располагает сведениями о возобновлении там работ по обогащению урана. По его версии, подземные сооружения защищены настолько мощным гранитным массивом, что обычные американские боеприпасы не смогут их уничтожить.

«Нетаньяху загнан в угол и в отчаянии. После итогов выборов на прошлой неделе он не может сформировать правительство, если Трамп не вмешается напрямую в израильскую политику и не заключит сделку с другими партиями, которая обеспечит Нетаньяху 61 место в Кнессете. Иначе он перестаёт быть премьер-министром и движется к бесславию, расследованиям и, возможно, тюрьме. Нетаньяху должен оставаться близко к Трампу. Ему нужна эта война», — пишет Карлсон.

Нетаньяху также пытался заручиться поддержкой ОАЭ для продолжения операции против Ирана, однако Абу-Даби отказался поддержать эту инициативу. В американской администрации нет единства относительно дальнейших действий. Карлсон утверждает, что Пит Хегсет, Брэд Купер, Марко Рубио и Джон Рэтклифф поддерживают более жёсткий курс в отношении Тегерана. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф выступают за дипломатическое урегулирование.

Отказ от переговоров, по мнению журналиста, может иметь последствия далеко за пределами Ближнего Востока. Он предупреждает, что первое после 1945 года применение ядерного оружия в боевых действиях способно изменить отношение других государств к использованию таких вооружений. В частности, Карлсон утверждает, что Россия предупреждала другие страны о возможном пересмотре собственных ограничений в случае американского ядерного удара по Ирану.

Ещё одним последствием он назвал угрозу радиоактивного загрязнения Персидского залива. Наземный ядерный взрыв в районе горы Кирка может поставить под угрозу водные ресурсы региона. Дополнительным фактором риска он считает уже возникшие проблемы с поставками энергоносителей и удобрений после продолжительного конфликта. Карлсон утверждает, что Трамп ещё не определился с дальнейшими действиями и может принять решение до 7 ноября. При этом сам журналист выступает за продолжение переговоров с Ираном.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если США снова начнут военные действия против страны. Он отметил, что после нового конфликта Иран вряд ли захочет оставаться в соглашении. При этом Резаи подчеркнул: пока Иран участвует в ДНЯО, он намерен использовать все права, предусмотренные договором.