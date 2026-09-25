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Опубликовано 25 сентября, 02:24

МИД предупредил ЕС об адресном ответе на изъятие активов России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия ответит на решение стран Евросоюза изъять замороженные российские активы. Москва намерена подбирать ответные меры с учётом конкретных обстоятельств и действий европейской стороны. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Россия продолжит защищать свои интересы. Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств», цитирует дипломата РИА «Новости».

Масленников напомнил, что в мае Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Суд взыскал 18,1 триллиона рублей убытков из-за блокировки российских резервов. Европейская сторона также пыталась приостановить исполнение этого решения, однако суд отклонил её требования.

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Ранее Масленников сообщил, что с 2024 года Евросоюз направил Украине около 8 млрд евро доходов от замороженных российских активов. По словам дипломата, более 3,5 млрд евро из этой суммы пошли непосредственно на закупку вооружений. По данным Совета ЕС, в странах объединения сейчас остаются заблокированными около 210 млрд евро активов Центрального банка России.

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Лия Мурадьян
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