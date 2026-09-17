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Опубликовано 17 сентября, 17:20

МИД РФ обсудил Украину с властями ОАЭ и поблагодарил Абу-Даби за посредничество

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Замглавы МИД России Георгий Борисенко обсудил ситуацию вокруг Украины с представителями властей Объединённых Арабских Эмиратов и поблагодарил Абу-Даби за посреднические усилия. Встречи прошли в рамках рабочей поездки российского дипломата в ОАЭ, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

17 сентября Борисенко провёл политические консультации с государственным министром ОАЭ Ланой Нусейбой, а также отдельную встречу с государственным министром Саидом Аль-Хаджери. Стороны обсудили динамику конфликта на Украине. В МИД РФ заявили, что российская сторона представила эмиратским партнёрам свою оценку ситуации.

Кроме того, замглавы российского внешнеполитического ведомства выразил признательность ОАЭ за посреднические усилия и участие в гуманитарных инициативах. В ходе переговоров также обсудили дальнейшее развитие стратегического партнёрства России и ОАЭ. Стороны затронули вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

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Ранее Life.ru президент РФ Владимир Путин отмечал, что товарооборот двух стран остаётся значительным и продолжает расти. Российский лидер также заявил о расширении сотрудничества Москвы и Абу-Даби по различным направлениям.

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Юрий Лысенко
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