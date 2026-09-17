В МИД России назвали условие для остановки боевых действий на Украине

Россия не намерена соглашаться на прекращение огня без предварительного согласования основных параметров будущих договорённостей. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации.

«Наши условия для остановки военных действий хорошо известны, они не изменились. И ни на какое перемирие без достижения исчерпывающего понимания по ключевым параметрам мирных договорённостей, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, мы не пойдём», — заявил он.

Полянский также выразил надежду, что государства, которые пытаются участвовать в качестве посредников в урегулировании конфликта, учитывают эту позицию Москвы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова ждать новых предложений по диалогу, однако не связывает с ними больших ожиданий. По словам министра, российская сторона будет внимательно относиться к инициативам, но не рассчитывает на быстрые изменения ситуации.