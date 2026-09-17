Москва довела до посла Франции Николя де Ривьера свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующие разъяснения дипломату дал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путём полного и необратимого устранения его первопричин», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание Галузин уделил обеспечению законных интересов России в сфере безопасности. Ещё одним обязательным условием Москва назвала восстановление прав русского и русскоязычного населения Украины.

Ранее кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян выступил против дальнейшего усиления европейских санкций в отношении России. Свою позицию лидер партии «Вставай, Франция» изложил в соцсети X. Политик отреагировал на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении продолжать давление на Москву. По его словам, первыми, кто почувствует обратную связь, будут европейцы.