Российские тхэквондисты 12–14 лет не смогут выступить на первенстве Европы из-за отказа Румынии в визах. В МИД РФ вызвали посла Кристиана Истрате и выразили ему решительный протест.

Соревнования должны пройти в Бухаресте с 26 по 28 ноября. Однако румынские власти отказались допустить на турнир российскую юношескую сборную. По словам главного тренера команды Вадима Иванова, консульство даже не стало принимать визовые заявления спортсменов, сославшись на указания из Бухареста.

«Политизация допуска российских спортсменов на международные состязания абсолютно неприемлема», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД назвали произошедшее постыдной дискриминацией детей по национальному признаку и нарушением основных прав человека. Дипломаты предупредили, что подобные действия не останутся без ответа и будут иметь долгосрочные негативные последствия для их инициаторов.

Румыния стала не единственной страной, ограничившей участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Аналогичные меры приняли Канада, Чехия, Норвегия, Финляндия и Швеция. В Москве считают подобные запреты нарушением рекомендаций Международного олимпийского комитета. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее назвала действия этих государств трусостью.

Ранее Life.ru сообщал о другом спортивном конфликте с Румынией. В июне 2026 года российские гимнастки отказались участвовать в Кубке вызова в Клуж-Напоке после запрета организаторов выступать под национальным флагом и с гимном. Международная федерация гимнастики World Gymnastics начала изучать обстоятельства произошедшего.