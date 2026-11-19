МИД РФ заявил Финляндии решительный протест из-за ограничений для спортсменов
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Россия выразила Финляндии решительный протест из-за новых ограничений на въезд, затронувших в том числе спортсменов. Претензии 19 ноября изложили временной поверенной М. Кейтанен, вызванной в МИД РФ.
В дипломатическом ведомстве расценили решение Хельсинки как дискриминацию по национальному признаку. По мнению Москвы, подобные меры противоречат принципам международного спортивного движения и основополагающим нормам в области прав человека.
Российская сторона потребовала отказаться от политического подхода к участию граждан страны в международных соревнованиях. В министерстве также предупредили, что фиксируют все конфронтационные действия финских властей и обязательно учтут их при дальнейшем выстраивании двусторонних отношений.
Ранее Life.ru сообщал, что 19 ноября Владимир Путин раскритиковал решение Финляндии не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. Президент назвал такие действия непоследовательными и подрывающими доверие к Хельсинки, руководство которого ранее выступало за сохранение диалога с Москвой. За два дня до этого стало известно, что российские фигуристы не смогут выступить на этапе Гран-при в Финляндии. Среди них оказались чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, победители чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгений Семененко. Турнир запланирован на 20–21 ноября в Хельсинки. Проблемы с допуском возникли даже у атлетов, получивших нейтральный статус, поскольку новые правила начали действовать с 16 ноября.