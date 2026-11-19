Российская сторона потребовала отказаться от политического подхода к участию граждан страны в международных соревнованиях. В министерстве также предупредили, что фиксируют все конфронтационные действия финских властей и обязательно учтут их при дальнейшем выстраивании двусторонних отношений.

Ранее Life.ru сообщал, что 19 ноября Владимир Путин раскритиковал решение Финляндии не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. Президент назвал такие действия непоследовательными и подрывающими доверие к Хельсинки, руководство которого ранее выступало за сохранение диалога с Москвой. За два дня до этого стало известно, что российские фигуристы не смогут выступить на этапе Гран-при в Финляндии. Среди них оказались чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, победители чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгений Семененко. Турнир запланирован на 20–21 ноября в Хельсинки. Проблемы с допуском возникли даже у атлетов, получивших нейтральный статус, поскольку новые правила начали действовать с 16 ноября.