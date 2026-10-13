МИД России предупредил НАТО о риске перехода конфликта в самую жёсткую фазу

Публичные призывы стран НАТО нанести России стратегическое поражение повышают риск перехода противостояния в самую жёсткую фазу. Об этом предупредил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Интерфаксу».

Дипломат напомнил, что российская ядерная доктрина содержит все предусмотренные сценарии и алгоритмы применения соответствующего вооружения. По его словам, западным государствам необходимо учитывать последствия дальнейшей эскалации.

«Как мы с вами знаем, о необходимости стратегического поражения нашей страны западники говорят публично», — подчеркнул Грушко.

Так замминистра ответил на вопрос о том, какие действия Североатлантического альянса могут привести к применению Россией ядерного оружия. Собеседник агентства сравнил этот сценарий с известным театральным принципом о ружье, которое рано или поздно должно выстрелить.

В подтверждение своей позиции Грушко сослался на недавнее высказывание президента Владимира Путина. Российский лидер ранее предупредил, что вероятность наиболее опасного развития конфликта возрастает по мере ужесточения противостояния и открытого провозглашения цели стратегического поражения противника.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении Александра Грушко относительно военных приготовлений НАТО и ЕС. По словам замглавы МИД РФ, Москва исходит из того, что западные страны готовятся к возможному вооружённому столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Дипломат также указывал, что стратегическое поражение РФ остаётся одной из заявленных целей западных политиков.