МИД России вызвал поверенную в делах Латвии и выразил протест
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Временную поверенную в делах Латвии в России Рамону Красовску вызвали в МИД РФ из-за требований Риги уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе российского посольства. Москва выразила официальный протест, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Дипломат прибыла в МИД 21 октября. Поводом для вызова стали действия латвийских властей в отношении персонала российского дипломатического представительства.
Речь идёт о сотрудниках подразделения, занимающегося вопросами социального обеспечения. Латвийская сторона потребовала прекратить трудовые отношения со всем персоналом отдела.
В российском МИД расценили ситуацию как основание для дипломатического протеста. При этом о возможных ответных мерах Москвы и дальнейшей судьбе сотрудников в приведённом сообщении не говорится.
Ранее Life.ru сообщал, что МИД России выразил решительный протест дипломатическим представителям Латвии, Литвы и Эстонии. В декабре 2025 года их вызвали в российское внешнеполитическое ведомство из-за введённых властями прибалтийских государств ограничений на административно-хозяйственную деятельность российских посольств.
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