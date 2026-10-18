Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу посмотреть телевизионные новости о беспорядках в Евросоюзе. Так она отреагировала на его призыв прекратить выдачу туристических виз россиянам.

«Включите Кулбергсу телевизор — там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС — граждане ЕС», — написала дипломат в телеграм-канале.

Кулбергс выступил за общеевропейский запрет туристических виз для граждан России в интервью Financial Times. Он представил такую меру как способ предотвращения будущих «гибридных угроз». Захарова противопоставила этим опасениям происходящие в европейских странах погромы. По её оценке, латвийскому премьеру следует обратить внимание на действия самих граждан Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что в Париже и пригородах после протестов 17 октября задержали 855 человек. Демонстрации против роста стоимости жизни сопровождались столкновениями с полицией и разграблением магазинов. Аналогичные манифестации охватили и Италию. Там бунтуют сразу три крупных города. Европейцы недовольны своими властями, ориентированными на «проблемы» Украины вместо решения внутригосударственных вопросов.