«Чёрт возьми»: Премьер Латвии потребовал не пускать россиян в Европу
Премьер Латвии потребовал у ЕС полностью прекратить выдачу турвиз россиянам
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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Евросоюза полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. В интервью Financial Times он объяснил необходимость такого шага борьбой с предполагаемыми гибридными угрозами.
«Да не пускайте вы, чёрт возьми, россиян в Европу», — заявил глава латвийского правительства.
По словам Кулбергса, Латвия ежедневно сталкивается с гибридными угрозами. Кроме того, в этом году республика ожидает самого большого за последние пять лет числа мигрантов, пытающихся пересечь её границы.
«Каждая страна должна занимать в этом вопросе жёсткую позицию. Это — меры по предотвращению [гибридных угроз]», — подчеркнул премьер.
При этом внутри Евросоюза нет единства по вопросу полного запрета туристических виз для россиян. Как отмечает Financial Times, Франция, Италия и Испания выступали против подобных ограничений. По данным Еврокомиссии, в 2025 году на эти три страны пришлось более 70% из свыше 600 тысяч шенгенских виз, выданных гражданам России.
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за неизвестного воздушного объекта в Литве подняли истребители НАТО и временно закрыли аэропорт Каунаса. Тревогу объявляли в Каунасском, Паневежском и Шяуляйском уездах. Военный эксперт Дандыкин считает, что ВСУ могли атаковать Петербург и Ленобласть через Прибалтику.
К слову, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также призвал Евросоюз прекратить выдавать туристические виз россиянам. Кроме того, в Еврокомиссии подготовили предложения по ужесточению шенгенского режима для граждан РФ. По данным Politico, новые меры могут начать действовать с января 2027 года.