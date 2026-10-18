«Чёрт возьми»: Премьер Латвии потребовал не пускать россиян в Европу

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Евросоюза полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. В интервью Financial Times он объяснил необходимость такого шага борьбой с предполагаемыми гибридными угрозами.

«Да не пускайте вы, чёрт возьми, россиян в Европу», — заявил глава латвийского правительства.

По словам Кулбергса, Латвия ежедневно сталкивается с гибридными угрозами. Кроме того, в этом году республика ожидает самого большого за последние пять лет числа мигрантов, пытающихся пересечь её границы.

«Каждая страна должна занимать в этом вопросе жёсткую позицию. Это — меры по предотвращению [гибридных угроз]», — подчеркнул премьер.