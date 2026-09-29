Словакия против нового «железного занавеса» между Европой и Россией и считает необходимым как можно скорее перейти к мирным переговорам. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар после встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем в Братиславе. Видеозапись выступления опубликована на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

«Мы не хотим, чтобы здесь возводился очередной «железный занавес» — между Европой и РФ. РФ здесь останется. Необходимо прийти к мирным переговорам, к миру — чем скорее, тем лучше», — сказал Бланар.

Глава словацкого МИД также заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения. По его словам, продолжительность боевых действий и изменение линии фронта подтверждают эту позицию. Братислава, отметил Бланар, поддерживает мирные инициативы по урегулированию конфликта и считает принципиальным соблюдение норм международного права.

Кроме того, Бланар сообщил, что Словакия и Германия поддерживают дальнейшее расширение Евросоюза. Речь идёт в том числе о принятии в состав объединения стран-кандидатов, включая Украину.

Ранее директор первого Европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил о попытке Евросоюза создать новый «железный занавес». По его словам, ответственность за такие решения лежит на тех, кто их принимает.