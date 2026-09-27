Фицо исключил отправку солдат Словакии на войну с РФ в случае провокации НАТО

Словакия не станет отправлять своих военнослужащих на войну с Россией, если конфликт будет спровоцирован одним из членов НАТО. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо заявил в эфире телеканала TA3.

«Мы будем уважать статью 5, но не будем отправлять словацких солдат, если тут кто-то спровоцирует войну с Россией», — сказал глава правительства.

При этом Фицо подтвердил, что Словакия намерена соблюдать свои обязательства в Североатлантическом альянсе. Пятая статья договора НАТО предполагает коллективную помощь стране, подвергшейся вооружённому нападению, однако конкретную форму поддержки каждый союзник определяет самостоятельно.

Словацкий премьер также заявил, что не видит возможности победить Россию в конфликте с применением только обычных вооружений. Переход к ядерному противостоянию, по его словам, привёл бы к катастрофическим последствиям для всех сторон.