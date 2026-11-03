МИД вызвал временного поверенного в делах Норвегии из-за ареста имущества РФ
Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru
Россия выразила решительный протест Норвегии из-за арестов российского имущества по обращениям украинских компаний. В связи с этим 3 ноября в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах королевства Бьерна Свенунгсена. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Поводом для дипломатического демарша стали продолжающиеся аресты движимого и недвижимого имущества России на территории Норвегии. Как указали в министерстве, это происходит по ходатайствам украинских компаний.
Одним из подобных случаев стал арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Ограничения были введены по заявлению украинского «Нафтогаза», который добивается взыскания средств на основании арбитражного решения по активам в Крыму.
Норвежская сторона ранее поясняла, что исполняет решения национальных судов и не выступает участником имущественного спора между Россией и украинской компанией.
Ранее Life.ru сообщал, что суд Норвегии отказался снимать арест с российского судна «Профессор Молчанов». Жалобу государственного треста «Арктикуголь» отклонили 28 октября. Судно удерживают в Баренцбурге с 2 сентября по требованию украинского «Нафтогаза», который добивается компенсации за утраченные активы в Крыму. Российский МИД ранее назвал арест попыткой ограничить присутствие РФ на Шпицбергене.