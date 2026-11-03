Россия выразила решительный протест Норвегии из-за арестов российского имущества по обращениям украинских компаний. В связи с этим 3 ноября в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах королевства Бьерна Свенунгсена. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Поводом для дипломатического демарша стали продолжающиеся аресты движимого и недвижимого имущества России на территории Норвегии. Как указали в министерстве, это происходит по ходатайствам украинских компаний.

Одним из подобных случаев стал арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Ограничения были введены по заявлению украинского «Нафтогаза», который добивается взыскания средств на основании арбитражного решения по активам в Крыму.

Норвежская сторона ранее поясняла, что исполняет решения национальных судов и не выступает участником имущественного спора между Россией и украинской компанией.