Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 17:33

Суд Норвегии оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Норвежский суд оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Жалобу государственного треста «Арктикуголь» отклонили, следует из решения, поступившего в распоряжение РИА «Новости».

Дело рассматривал окружной суд Норд-Тромса и Сеньи, ранее санкционировавший арест.

Судьба арестованного на Шпицбергене «Профессора Молчанова» может решиться до конца года
Судьба арестованного на Шпицбергене «Профессора Молчанова» может решиться до конца года

«Профессор Молчанов» был арестован 2 сентября в Баренцбурге по заявлению «Нафтогаза», добивающегося взыскания средств по арбитражному решению об утраченных активах в Крыму. Администрация губернатора Шпицбергена объясняла, что исполняет судебное постановление: судну запрещено покидать порт до отдельного решения. В Минюсте Норвегии подчёркивали, что спор идёт между украинской компанией и Россией, а королевство не является его стороной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала арест хорошо продуманной операцией и попыткой ограничить российское присутствие на Шпицбергене. Она заявила, что Москва будет противодействовать попыткам осложнить деятельность России на архипелаге.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Норвегия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar