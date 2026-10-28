Суд Норвегии оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»

«Профессор Молчанов» был арестован 2 сентября в Баренцбурге по заявлению «Нафтогаза», добивающегося взыскания средств по арбитражному решению об утраченных активах в Крыму. Администрация губернатора Шпицбергена объясняла, что исполняет судебное постановление: судну запрещено покидать порт до отдельного решения. В Минюсте Норвегии подчёркивали, что спор идёт между украинской компанией и Россией, а королевство не является его стороной.