Суд Норвегии оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов»
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Норвежский суд оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Жалобу государственного треста «Арктикуголь» отклонили, следует из решения, поступившего в распоряжение РИА «Новости».
Дело рассматривал окружной суд Норд-Тромса и Сеньи, ранее санкционировавший арест.
«Профессор Молчанов» был арестован 2 сентября в Баренцбурге по заявлению «Нафтогаза», добивающегося взыскания средств по арбитражному решению об утраченных активах в Крыму. Администрация губернатора Шпицбергена объясняла, что исполняет судебное постановление: судну запрещено покидать порт до отдельного решения. В Минюсте Норвегии подчёркивали, что спор идёт между украинской компанией и Россией, а королевство не является его стороной.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала арест хорошо продуманной операцией и попыткой ограничить российское присутствие на Шпицбергене. Она заявила, что Москва будет противодействовать попыткам осложнить деятельность России на архипелаге.