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Регион
Опубликовано 22 октября, 11:26

Неверов допустил решение суда по «Профессору Молчанову» до конца года

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Судебное решение по делу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене, могут принять до конца 2026 года. Такой прогноз в беседе с ТАСС дал генеральный директор государственного треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов.

«Я думаю, до конца года точки над i будут расставлены», — ответил он на вопрос о сроках решения. Судно остаётся у причала в Баренцбурге. По словам Неверова, и корабль, и находящийся на нём экипаж в безопасности.

Без суда и следствия? В Норвегии объяснили, почему тайно арестовали российское судно
Без суда и следствия? В Норвегии объяснили, почему тайно арестовали российское судно

Напомним, норвежские власти задержали «Профессора Молчанова» 2 сентября по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз». Арест стал обеспечительной мерой в рамках исполнения арбитражного решения примерно на $4,22 млрд. Недавно норвежский суд отложил рассмотрение требования о принудительной продаже «Профессора Молчанова». Суд постановил сначала предоставить ответчику возможность представить возражения. Арест запрещает судну покидать место стоянки и не означает его конфискацию.

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Татьяна Миссуми
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