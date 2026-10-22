Неверов допустил решение суда по «Профессору Молчанову» до конца года

Судебное решение по делу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене, могут принять до конца 2026 года. Такой прогноз в беседе с ТАСС дал генеральный директор государственного треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов.

«Я думаю, до конца года точки над i будут расставлены», — ответил он на вопрос о сроках решения. Судно остаётся у причала в Баренцбурге. По словам Неверова, и корабль, и находящийся на нём экипаж в безопасности.

Напомним, норвежские власти задержали «Профессора Молчанова» 2 сентября по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз». Арест стал обеспечительной мерой в рамках исполнения арбитражного решения примерно на $4,22 млрд. Недавно норвежский суд отложил рассмотрение требования о принудительной продаже «Профессора Молчанова». Суд постановил сначала предоставить ответчику возможность представить возражения. Арест запрещает судну покидать место стоянки и не означает его конфискацию.