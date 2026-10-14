Норвежский суд притормозил продажу российского судна по требованию Украины

Норвежский суд отложил немедленную принудительную продажу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене. Реализации корабля добивалась украинская компания «Нафтогаз».

«Требование о принудительной продаже будет отложено до последующего рассмотрения», — говорится в решении суда, пишет РИА «Новости».

«Нафтогаз» хотел начать продажу сразу после исполнения решения об аресте. Однако суд постановил сначала дать ответчику возможность представить возражения и лишь после этого вернуться к требованию украинской компании.

«Профессор Молчанов» находится у причала в Баренцбурге на Шпицбергене. Судно арестовали в начале сентября по ходатайству «Нафтогаза», который пытается добиться исполнения арбитражного решения, связанного с утраченными активами компании в Крыму. Сам арест означает запрет покидать место стоянки и не является конфискацией судна.

Россия оспаривает принятое в Норвегии решение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что арест обжалован, а рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре–ноябре.

Ранее Life.ru сообщал, что окружной суд Норд-Тромса и Сеньи назначил слушания по делу «Профессора Молчанова» на 19 и 21 октября. Именно этот суд ранее санкционировал арест российского судна.