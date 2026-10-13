Без суда и следствия? В Норвегии объяснила, почему тайно арестовали российское судно

Норвежский суд разрешил арестовать российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления Москвы. Причиной такого решения назвали «опасность промедления», следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Окружной суд Норд-Тромса и Сеньи посчитал, что заблаговременное предупреждение российской стороны могло существенно затруднить исполнение постановления. Поэтому ходатайство об обращении взыскания на судно рассмотрели без предварительного устного разбирательства с участием сторон.

«Профессор Молчанов» был задержан 2 сентября в порту Баренцбурга на Шпицбергене. Основанием стало обращение украинской государственной компании «Нафтогаз», добивающейся исполнения арбитражного решения о взыскании с России порядка 4,22 миллиарда долларов за утраченные активы в Крыму.

По постановлению суда российскому кораблю запретили покидать место стоянки до отдельного распоряжения норвежских властей. При этом речь идёт об обеспечительном аресте, а не о конфискации судна.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что происходящее не является межгосударственным спором между Москвой и Осло. По его словам, решение принимал независимый суд, удовлетворивший ходатайство украинской компании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Россия уже обжаловала арест «Профессора Молчанова». Рассмотрение дела по существу ожидается в октябре–ноябре.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении в Россию пассажиров задержанного на Шпицбергене судна. Их вывоз организовал трест «Арктикуголь» совместно с МИД, Минвостокразвития и администрацией губернатора архипелага. Сначала путешественников доставили из Баренцбурга водным транспортом, затем часть маршрута они преодолели по воздуху. Вместе с ними вернулась и часть экипажа. Примечательно, что россиянам разрешили пересечь территорию Норвегии без действующих шенгенских виз. Руководитель «Арктикугля» Ильдар Неверов назвал это историческим событием, поскольку ранее подобные поездки через королевство без необходимых документов не допускались.