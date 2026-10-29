Микробы выше нормы в 750 раз: Готовая еда из «Пятёрочки» провалила проверки в 12 регионах

Готовые блюда из магазинов «Пятёрочка» в 12 регионах России не прошли проверки на микробиологическую безопасность. В исследованных образцах обнаружили бактерии группы кишечной палочки, плесень и превышение допустимого количества микроорганизмов — в отдельных случаях в сотни раз. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Самые серьёзные нарушения, по данным издания, выявили в Приморском крае. В картофельном пюре с курицей терияки общее количество микроорганизмов оказалось выше нормы в 750 раз. Бактерии группы кишечной палочки обнаружили сразу в шести готовых блюдах, среди которых были паста карбонара, роллы и салаты. В некоторых образцах зафиксировали также повышенное содержание дрожжей и плесени.

В Санкт-Петербурге проверку не прошёл куриный биточек со спагетти. Количество микроорганизмов в нём превысило допустимый показатель в 25 раз. В Архангельске нарушения обнаружили в крабовом салате: помимо кишечной палочки, специалисты зафиксировали превышение нормы по общему количеству микробов в 18 раз, а по плесени — в восемь раз.

В Курске бактерии группы кишечной палочки нашли в четырёх образцах салатов и роллов, приобретённых в трёх разных магазинах. В подмосковной Коломне ролл «Калифорния» показал превышение допустимого уровня микробного загрязнения в 19 раз.

По сведениям SHOT ПРОВЕРКИ, нарушения также выявили в Татарстане, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях, а также в Марий Эл. Таким образом, претензии к качеству готовой еды возникли сразу в нескольких частях страны.

По итогам ряда проверок Роспотребнадзор объявил предостережения компании «Агроторг», управляющей магазинами «Пятёрочка». Ведомство рекомендовало не допускать к продаже продукцию, не соответствующую требованиям безопасности.

Ранее в красной икре, продававшейся в «Пятёрочке» в Новгородской области, обнаружили опасные бактерии. В образцах икры нерки марки «Сделано в море» специалисты Роспотребнадзора выявили сульфитредуцирующие клостридии. Из-за нарушения микробиологических требований проверенная партия не прошла контроль безопасности.