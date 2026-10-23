Россиянка нашла резинку с металлическими зажимами в батоне из «Пятёрочки»

Жительница Куйбышева Новосибирской области обнаружила в купленном хлебе эластичную ленту с металлическими зажимами. Посторонний предмет находился внутри мякиша батона, который девушка приобрела в супермаркете «Пятёрочка». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Новосибирской области покупательнице продали хлеб с деталями от одежды. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам девушки по имени Полина, она купила хлеб «Ремесленный» марки «Восход» в магазине на улице Краскома, 32. Уже дома покупательница начала готовить бутерброды и заметила внутри батона посторонний предмет.

Как уточняет источник, в хлебе находился фрагмент эластичной ленты с металлическими креплениями. Подобные детали используют при изготовлении одежды, фартуков и рабочей экипировки. Каким образом предмет попал в готовую продукцию, пока неизвестно.

Это не первый случай обнаружения посторонних предметов в хлебобулочных изделиях производителя «Восход». В августе другой покупатель пожаловался в Роспотребнадзор на острый осколок стекла в батоне «Подмосковный улучшенный». После рассмотрения обращения ведомство вынесло компании предостережение.