Россиянка нашла резинку с металлическими зажимами в батоне из «Пятёрочки»
Жительница Куйбышева Новосибирской области обнаружила в купленном хлебе эластичную ленту с металлическими зажимами. Посторонний предмет находился внутри мякиша батона, который девушка приобрела в супермаркете «Пятёрочка». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
В Новосибирской области покупательнице продали хлеб с деталями от одежды. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По словам девушки по имени Полина, она купила хлеб «Ремесленный» марки «Восход» в магазине на улице Краскома, 32. Уже дома покупательница начала готовить бутерброды и заметила внутри батона посторонний предмет.
Как уточняет источник, в хлебе находился фрагмент эластичной ленты с металлическими креплениями. Подобные детали используют при изготовлении одежды, фартуков и рабочей экипировки. Каким образом предмет попал в готовую продукцию, пока неизвестно.
Это не первый случай обнаружения посторонних предметов в хлебобулочных изделиях производителя «Восход». В августе другой покупатель пожаловался в Роспотребнадзор на острый осколок стекла в батоне «Подмосковный улучшенный». После рассмотрения обращения ведомство вынесло компании предостережение.
Ранее сообщалось, что жительница Самары обнаружила липкую массу на филе индейки «Индилайт», которое купила в «Пятёрочке». Женщина приобрела мясо в магазине, однако заметила необычное состояние продукта только после вскрытия упаковки дома. Поверхность грудки покрывал густой вязкий налёт. Покупательница сняла происходящее на видео и вернулась в супермаркет, где сотрудники приняли товар и вернули деньги по электронному чеку.
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