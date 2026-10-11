На полках «Пятёрочки» появились «сопливые» индейки

Жительница Самары пожаловалась на необычное состояние филе индейки «Индилайт», приобретённого в супермаркете «Пятёрочка». После распаковки женщина обнаружила на поверхности продукта густую липкую массу, напоминающую сопли. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

«Сопливое» филе индейки. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам девушки, мясо она приобрела в торговой точке на улице Нагорной, 187. Неприятный сюрприз ожидал её уже дома: стоило снять упаковку, как выяснилось, что грудка покрыта толстым слоем вязкого вещества.

Покупательница решила не оставлять произошедшее без внимания. Она зафиксировала состояние индейки на видео, после чего отправилась обратно в супермаркет. Работники торгового зала приняли товар и оформили возврат денежных средств по электронному чеку. Однако, как утверждает Софья, сотрудники заявили, что ответственности за случившееся магазин не несёт.

Причины появления подозрительного налёта пока неизвестны. Иногда на поверхности охлаждённого мяса скапливается жидкость, содержащая воду и белковые соединения. Вместе с тем выраженная липкость может свидетельствовать о развитии микроорганизмов. Установить, представляет ли конкретный продукт опасность для здоровья, позволит только лабораторное исследование. На момент публикации производитель не предоставил девушке ответ на обращение.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении Роскачества по поводу появления скользкой слизи на колбасных изделиях. Специалисты поясняли, что подобные изменения поверхности готовых мясных продуктов могут указывать на микробиологическую порчу. Причинами способны стать нарушения температурного режима, повышенная влажность или истечение срока хранения. Употреблять такую продукцию не рекомендуется, поскольку даже нагрев не всегда устраняет уже образовавшиеся бактериальные токсины.