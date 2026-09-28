Восемь детей — участников первенства России по биатлону отравились в Уфе

Восемь несовершеннолетних участников первенства России по биатлону обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции в Уфе. Всех детей осмотрели врачи скорой помощи, однако от госпитализации они отказались, сообщили в Минздраве Башкирии РИА «Новости».

По данным регионального Роспотребнадзора, специалисты начали эпидемиологическое расследование в спортивной школе по биатлону. Для лабораторных исследований отобрали биоматериалы у заболевших и персонала, а также пробы продуктов, сырья и смывы с поверхностей. Санитарное состояние объекта также проверили.

Глава башкирского Минздрава Айрат Рахматуллин сообщил, что у детей, предварительно, подозревают кишечную инфекцию. Причину заболевания и возможный источник заражения предстоит установить по результатам исследований.

Похожий случай произошёл совсем недавно на Кубани. 10 сентября Life.ru сообщал о массовом отравлении учеников школы в Каневском районе Краснодарского края. У нескольких детей появились признаки отравления, после чего им потребовалась медицинская помощь. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия и взяла её результаты на контроль.