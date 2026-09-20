До 30 юных хоккеистов могли отравиться по пути на соревнования в Иркутск

До 30 юных хоккеистов из Новосибирской области могли попасть в больницу с симптомами отравления во время поездки на соревнования в Иркутск. Об этом NGS.RU рассказали родители спортсменов.

Дети из команд «Авангард» и «Кристалл» отправились в Иркутскую область 17 сентября для проведения матчей. Первые симптомы у некоторых спортсменов появились 19 сентября.

Одна из матерей рассказала, что её сын позвонил ей в тяжёлом состоянии. У ребёнка началась рвота, позднее температура поднялась до 38 градусов.

«Вчера это был ужас какой-то. Он мне позвонил, тяжело разговаривал, у него была рвота. Очень было страшно за состояние ребёнка. Он мне говорил: «Мама, нам здесь всем плохо», — рассказала женщина.

Мать другого воспитанника сообщила, что её сын почувствовал себя плохо ещё в поезде. По её словам, у него появились рвота, слабость, головокружение и озноб.

Точное число госпитализированных пока неизвестно. Родители предполагают, что с симптомами отравления в больницы могли попасть не менее 30 юных спортсменов.

Тренер «Кристалла» Константин Попов заявил, что точных данных пока нет, поскольку проверки Следственного комитета и Роспотребнадзора ещё не завершены. Тренер «Авангарда» Роман Рачинский также подтвердил проведение проверки, но не стал раскрывать подробности о состоянии детей.

Ранее шесть детей отравились в лагере «Юбилейный» на Сахалине. Четверо остаются в инфекционном отделении, двоих забрали родители.