В «Перекрёстке» нашли управу на любителей мять булки
SHOT ПРОВЕРКА: В Химках булочки в «Перекрёстке» спрятали за дверцами
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В одном из супермаркетов «Перекрёсток» в подмосковных Химках решили защитить свежую выпечку от любителей проверять её мягкость голыми руками. Полки с хлебобулочными изделиями оборудовали прозрачными дверцами, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Теперь булочки находятся за защитными перегородками, которые ограничивают прямой доступ к продукции. Покупатели больше не могут просто протянуть руку к открытой полке, потрогать несколько изделий и положить их обратно.
Такое решение призвано уменьшить риск загрязнения готовой еды. При этом речь пока идёт только об одной торговой точке в Химках, а не об изменениях во всей сети супермаркетов.
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