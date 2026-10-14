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Опубликовано 14 октября, 15:11

В «Перекрёстке» нашли управу на любителей мять булки

SHOT ПРОВЕРКА: В Химках булочки в «Перекрёстке» спрятали за дверцами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В одном из супермаркетов «Перекрёсток» в подмосковных Химках решили защитить свежую выпечку от любителей проверять её мягкость голыми руками. Полки с хлебобулочными изделиями оборудовали прозрачными дверцами, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Теперь булочки находятся за защитными перегородками, которые ограничивают прямой доступ к продукции. Покупатели больше не могут просто протянуть руку к открытой полке, потрогать несколько изделий и положить их обратно.

Такое решение призвано уменьшить риск загрязнения готовой еды. При этом речь пока идёт только об одной торговой точке в Химках, а не об изменениях во всей сети супермаркетов.

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Ранее Life.ru писал, что в Волгодонске неупакованный хлеб развозили по «Магниту» в грязной тележке, а затем раскладывали по пакетам и полкам.

Больше новостей о продуктах и правилах их продажи — в разделе «Еда» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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