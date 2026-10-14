В «Перекрёстке» нашли управу на любителей мять булки

В одном из супермаркетов «Перекрёсток» в подмосковных Химках решили защитить свежую выпечку от любителей проверять её мягкость голыми руками. Полки с хлебобулочными изделиями оборудовали прозрачными дверцами, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Теперь булочки находятся за защитными перегородками, которые ограничивают прямой доступ к продукции. Покупатели больше не могут просто протянуть руку к открытой полке, потрогать несколько изделий и положить их обратно.

Такое решение призвано уменьшить риск загрязнения готовой еды. При этом речь пока идёт только об одной торговой точке в Химках, а не об изменениях во всей сети супермаркетов.