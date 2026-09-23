«Потрогал — купил»: В Союзе пекарей придумали, как отвадить любителей мять булки

Покупателей можно отучить трогать хлеб руками с помощью простого правила: «Потрогал — купил». Такой вариант Life.ru предложил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов, комментируя случаи, когда посетители магазинов проверяют руками мягкость лежащей на витрине выпечки.

Не надо каждую булочку трогать руками и проверять её на мягкость. Тем более что наверняка там на стенде был какой-нибудь предмет, типа щипцов, которыми можно проверить мягкость хлеба, как это раньше делали в Советском Союзе — в каждом магазине была такая специальная вилочка Дмитрий Семёнов президент Российского союза пекарей

По его словам, магазины могут использовать щипцы или другие приспособления, а один из вариантов — разместить заметное предупреждение для покупателей. При этом полностью отказываться от продажи свежего хлеба без заводской упаковки глава Союза пекарей не предлагает. По его словам, в герметичном пакете свежая выпечка быстрее теряет одно из главных качеств — хрустящую корочку.

«Мы с вами тогда совсем забудем, что такое хрустящая корка, если весь хлеб сейчас упакуем. Он будет размокать и перестанет хрустеть», — пояснил Семёнов.

Оптимальным вариантом эксперт считает продажу хлеба через закрытую витрину, когда изделие покупателю выдаёт сотрудник. Такой подход, по его словам, уже используют фирменные магазины при хлебозаводах. Для магазинов самообслуживания необходимо организовать продажу так, чтобы посетители не могли касаться предназначенного другим покупателям продукта руками.

Семёнов отметил, что на руках могут находиться микроорганизмы, которые затем попадают на еду. Поэтому проблему, по его мнению, следует решать именно организацией торговли, не отказываясь при этом от возможности покупать свежий хлеб без заводского пакета.

Роспотребнадзор также допускает продажу хлебобулочной продукции, не упакованной изготовителем, однако такой хлеб должен быть расфасован продавцом либо реализовываться способом, который исключает непосредственный контакт покупателя с продуктом до фасовки.

Ранее Life.ru писал о покупательнице, которая голыми руками перебирала хлеб на открытой витрине магазина. По словам очевидца, посетительница последовательно брала разные булочки, рассматривала их, крутила в руках и клала обратно. Какие изделия после такой «проверки» впоследствии купили другие люди, неизвестно.