Магазины будут бороться с серийными «‎разминателями» булок

Покупателям не следует трогать руками и перебирать хлебобулочные изделия. Подобный товар должен продаваться строго в упаковке. А желание граждан постоянно «мять булки» на открытой витрине может стать причиной последующей пищевой инфекции, ели товар «прошёл по рукам», считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

С соответствующей инициативой он уже обратился к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову. С текстом документа ознакомились журналисты Baza. Парламентарий особенно обратил внимание на открытые витрины со свежей выпечкой. Чтобы брать её, нужно воспользоваться щипцами. Однако покупатели зачастую тянутся к полкам руками и перебирают булки, выбирая посвежее.

«Считаю необходимым рассмотреть вопрос о совершенствовании действующих требований к реализации хлебобулочных изделий и иной готовой к употреблению пищевой продукции в части исключения возможности непосредственного контакта покупателей с такими товарами до момента их приобретения», — говорится в тексте обращения.

Ранее в одном из магазинов сети «Магнит» в Волгодонске местная жительница зафиксировала нарушение санитарных норм при обращении с хлебом. По её словам, неупакованные буханки перевозили по залу магазина в загрязнённой тележке, после чего сотрудники раскладывали продукцию по пакетам и полкам без использования перчаток. Женщина подошла к администрации с ребёнком и указала на нарушение, однако, как она утверждает, получила ответ, что хлеб поступает именно в таком виде и схема работы меняться не будет.